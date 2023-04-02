День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля

09:01, 02 апреля 2023, ПАИ

День единения народов России и Белоруссии отмечается сегодня, 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Впоследствии были подписаны другие документы: о Союзе Беларуси и России», о дальнейшем единении России и Беларуси, договор о создании Союзного государства. Страны продолжали поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета участников союза. За прошедшие годы заключено порядка 200 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «День ремесленников Себежского края» и выставка-ярмарка «Кладовая мастерства» пройдут в районном культурном центре Себежского района 2 апреля. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии.