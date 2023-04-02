ВИДЕО Ребёнок выбежал на оживлённую дорогу в одном подгузнике в Твери

14:09, 02 апреля 2023, ПАИ

Маленькая девочка, которая самостоятельно ушла из дома в одном подгузнике, выбежала на оживлённую дорогу на площади Конституции в Твери.

Видео появилось в соцсети «ВКонтакте» 1 апреля. На кадрах видно, как маленький ребёнок перебегает дорогу. На оживлённой трассе автомобили успевают затормозить, один едва резко перестраивается, чтобы не сбить ребёнка. Женщины, которые ехали по дороге на автомобиле, поймали девочку и усадили в машину. За кадром слышно, что ребёнка укрыли пледом.

«В отношении папы составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Профилактическую беседу с родителями провели», — рассказали в УМВД по Тверской области, передаёт РИА Новости.

По имеющимся данным, дома за детьми присматривал папа. Когда девочка покинула дом, отец «сам испугался» и позвонил маме, которая тут же обратилась в отдел полиции. Ребёнок убежал недалеко: дом семьи находится рядом с дорогой. Люди, которые помогли ребёнку, отвезли девочку в отдел полиции, куда прибыла и мама.

Прокуратура региона организовала проверку. «Семья на профилактических учётах не состоит. По результатам проверки будет дана оценка полноты принятых органами профилактики мер, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что псковские волонтёры участвуют в поисках пропавшего мальчика Захара Ерёменко в Калязинском районе Тверской области.