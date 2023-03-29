В МИДе прокомментировали гибель Владлена Татарского

22:17, 02 апреля 2023, ПАИ

Российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с гибелью российского военкора Владлена Татарского.

«Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются. Их подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают охоту на ведьм в западных СМИ. Всё это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что российский военкор погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.