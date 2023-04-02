Организатор «Бессмертного полка» в Таллине пострадал при взрыве в Петербурге

23:09, 02 апреля 2023, ПАИ

Журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин, в феврале депортированный из Эстонии, пострадали при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея», — написал член Русского географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев. Он уточнил, что речь идёт о Татьяне Любиной и Сергее Чаулине.

Владимир Дервенев рассказал ТАСС, что Татьяна Любина находится в госпитале МЧС. «Татьяна ранена, у неё посечено лицо, ранение в ногу, и сейчас врачи колдуют над её глазом, чтобы сохранить», — сказал он. О том, в какое из медучреждений госпитализирован Сергей Чаулин, ему неизвестно, связаться с ним пока не удалось.

Ранее сообщалось, что российский военкор погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.