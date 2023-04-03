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Общество

Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников

В России упростят условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для граждан из недружественных стран, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ. 

Соотечественникам, проживающим на территории недружественных стран, станет проще присоединиться к госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию:

  • Они смогут подавать заявления не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в России.
  • Не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.
  • Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре – на это потребуется 25 рабочих дней вместо 40.
  • Предъявление свидетельства о рождении, сведений об образовании, о трудовом стаже и других документов станет необязательным.

«Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее упростить процедуру переселения соотечественников предложил на сессии регионального парламента руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковской области Олег Брячак. Он также обратил внимание на то, что основные причины для переезда в Россию – неадекватное отношение властей иностранных государств к русским.

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