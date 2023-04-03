Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников

11:06, 03 апреля 2023, ПАИ

В России упростят условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для граждан из недружественных стран, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Соотечественникам, проживающим на территории недружественных стран, станет проще присоединиться к госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию:

Они смогут подавать заявления не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в России.

Не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.

Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре – на это потребуется 25 рабочих дней вместо 40.

Предъявление свидетельства о рождении, сведений об образовании, о трудовом стаже и других документов станет необязательным.

«Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее упростить процедуру переселения соотечественников предложил на сессии регионального парламента руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковской области Олег Брячак. Он также обратил внимание на то, что основные причины для переезда в Россию – неадекватное отношение властей иностранных государств к русским.