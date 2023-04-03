Работодателям запретят расторгать трудовые договоры с мобилизованными

12:42, 03 апреля 2023, ПАИ

Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Аналогичные изменения внесены в закон «О гражданской службе». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.



«Еще осенью мы приняли изменения в ТК, которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях. Но действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся на СВО добровольно», — сообщил Андрей Турчак.

По его словам, это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. «В результате по возвращении «на гражданку» он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место. Эту проблему и ее решение мы отразили во втором докладе рабочей группы президенту. Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами, гарантированно сохранят за ними рабочие места», - подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ.