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Работодателям запретят расторгать трудовые договоры с мобилизованными

Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Аналогичные изменения внесены в закон «О гражданской службе». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак. 

 
«Еще осенью мы приняли изменения в ТК, которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях. Но действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся на СВО добровольно», — сообщил Андрей Турчак.

По его словам, это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. «В результате по возвращении «на гражданку» он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место. Эту проблему и ее решение мы отразили во втором докладе рабочей группы президенту. Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами, гарантированно сохранят за ними рабочие места», - подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ.

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