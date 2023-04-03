Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

33 человека пострадали при взрыве в Петербурге

Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 33, в больницах остаются 22 человека, восемь из них в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав РФ.

2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв не выясненного пока устройства. Погиб известный блогер Максим Фомин, которого его многочисленные читатели знали под псевдонимом Владлен Татарский.

В кафе были не только сторонники погибшего блогера, но и его противники, а по улице в момент взрыва шли вообще посторонние люди. И те, кто готовил этот теракт, понимали: пострадают все, кто вокруг, сообщает корреспондент «Российской газеты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2023

Школьник из Бежаниц стал финалистом международного форума научной молодёжи

03 апреля 2023

О смерти первенца Фёдора Шаляпина расскажет концерт-спектакль «Шаляпин и Я»
03 апреля 2023

Врачи-пульмонологи приняли более 80 пациентов в Великих Луках
03 апреля 2023

Мобильная выставка к концерту «Шаляпин и Я» открыта на вокзале в Пскове
03 апреля 2023

Об истории древнего города рассказали работникам Изборского музея
03 апреля 2023

Как записать ребёнка в первый класс, рассказал Геннадий Иойлев
03 апреля 2023

Опубликованы результаты проб воды в деревне Родина

03 апреля 2023

Духовные песнопения пройдут в Пскове в Вербное воскресенье


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...