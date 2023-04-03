33 человека пострадали при взрыве в Петербурге

19:16, 03 апреля 2023, ПАИ

Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 33, в больницах остаются 22 человека, восемь из них в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав РФ.

2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв не выясненного пока устройства. Погиб известный блогер Максим Фомин, которого его многочисленные читатели знали под псевдонимом Владлен Татарский.

В кафе были не только сторонники погибшего блогера, но и его противники, а по улице в момент взрыва шли вообще посторонние люди. И те, кто готовил этот теракт, понимали: пострадают все, кто вокруг, сообщает корреспондент «Российской газеты».