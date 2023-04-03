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Общество

Как записать ребёнка в первый класс, рассказал Геннадий Иойлев

С 1 апреля можно записать ребёнка в первый класс. Об этом подробнее рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в эфире радиостанции «7 НЕБО».

В первую очередь запись производится в школу по месту регистрации или в ту школу, где учатся брат или сестра ребёнка. Вторая волна записи начнётся с 6 июля и продлится до 5 сентября, в этот период заявления можно будет подавать в любую школу, где имеются свободные места.

На сайте образовательного учреждения можно посмотреть перечень адресов, к которым прикреплено учреждение. Если адреса соответствуют, то можно попасть в первый этап приёма заявок. Это можно сделать до 30 июня.

С 6 июля начнётся этап заполнения свободных мест.

«В 2022/2023 [учебном] году первоклассников было 3 160 человек, в этом году планируется на сто человек больше», — уточнил начальник управления образования.

Есть несколько способов подать заявление о записи ребёнка в первый класс.

Можно обратиться в образовательное учреждение с документами:

– в электронном формате («Госуслуги» и электронное письмо);
– заказным письмом с уведомлением;
– лично.

Для записи необходимо свидетельство о рождении ребёнка, паспорт законных представителей, справка о регистрации ребёнка, справки о имеющихся льготах.
 

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