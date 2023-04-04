В Писковичах модернизируют оборудование канализационно-насосной станции

23:51, 03 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области сообщил, что провёл совещание по проблемам коммунальной инфраструктуры в Писковичах.

«В Писковичах с собственником канализационно-насосной станции проработаем вопрос модернизации оборудования, чтобы повысить надёжность коммунальной инфраструктуры», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, в рамках этого совещания также обсудили проблему качества водоснабжения в посёлке Родина.