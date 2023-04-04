Губернатор лично проконтролирует поиск виновных в ситуации с водоснабжением в посёлке Родина

22:49, 03 апреля 2023, ПАИ

В посёлке Родина будет проведена комплексная техническая экспертиза системы водоснабжения, чтобы установить причины появления у воды запаха нефтепродуктов, сообщает губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

После нескольких дней промывки системы горячая вода в Родине снова соответствует нормативам, ею можно пользоваться. Отдельно были взяты пробы в детском саду, чтобы в этом удостовериться.

«Проблема решена, но виновники произошедшего ещё не установлены. Заниматься этим вопросом будем вместе с органами прокуратуры — процесс буду контролировать лично», — уточнил Михаил Ведерников.