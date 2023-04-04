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Общество

Маскировочная сетка псковских волонтёров имеет две стороны

Фото: «Группа волонтёров «Русская медведица» в соцсети «ВКонтакте»

Маскировочная сетка псковских волонтёров имеет две стороны, сообщается в группе «Группа волонтёров «Русская медведица» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши сети двусторонние, и пока особо нет зелени и сухостоя много, они [бойцы] применили сторону, которая сейчас лучше сливается с местностью, а когда появится зелень, можно использовать другую сторону сети», — уточнили в сообщении.

Группа волонтёров уточняет, что необходимы расходные материалы и помощь в изготовлении.

Все желающие могут помочь волонтёрам любым способом, связаться с активистами можно через их социальные сети.

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