Маскировочная сетка псковских волонтёров имеет две стороны

00:43, 04 апреля 2023, ПАИ

Маскировочная сетка псковских волонтёров имеет две стороны, сообщается в группе «Группа волонтёров «Русская медведица» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши сети двусторонние, и пока особо нет зелени и сухостоя много, они [бойцы] применили сторону, которая сейчас лучше сливается с местностью, а когда появится зелень, можно использовать другую сторону сети», — уточнили в сообщении.

Группа волонтёров уточняет, что необходимы расходные материалы и помощь в изготовлении.

Все желающие могут помочь волонтёрам любым способом, связаться с активистами можно через их социальные сети.