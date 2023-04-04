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Общество

Музыкальное хулиганство: псковичи делятся впечатлениями от концерта «Шаляпин и я»

Концерт-спектакль «Шаляпин и Я» к 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина прошел на Псковском железнодорожном вокзале 3 апреля. Своими впечатлениями и эмоциями от концерта-монографии делятся жители Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

«Это не был концерт в его классическом понимании, это было музыкальное хулиганство, наполненное с любовью к Шаляпину, русской музыке», — написала Светлана Баринова у себя на странице в соцсети. 

Она отметила, что такое представление трудно представить в другом месте. «Здесь всё играло на образ: и высокое вокзальное помещение, и стук колес проходящих мимо поездов, и свет уличных фонарей, проникающий в огромные окна. Шикарная находка от устроителей фестиваля. Я настолько была вовлечена, что не хотелось отвлекаться на фотографии и видео, но кое-что на память сохранила», — продолжила псковичка. 

Она рассказала, что режиссеры очень ловко вписали мастерство местных талантов в выступления гостей, а авторы приятно польстили городу, учитывая непродолжительное пребывание в нем Шаляпина, и артисты смогли за 90 минут рассказать насыщенную жизнь певца и профессионально сыграть с залом, делая всех участниками маленькой музыкальной истории.

Фото здесь и далее: Елены Новичковой

Также жительница Пскова Елена Новичкова написала у себя на странице, что постановка очень необычная, отметив «космическую энергетику концерта».

«Концерт в декорациях здания железнодорожного вокзала смотрелся на одном дыхании! Солисты Мариинского театра пели великолепно!» — поделилась своими впечатлениями в соцсети «ВКонтакте» Оля Белоусова.

Напомним, что в здании железнодорожного вокзала открыта мобильная выставка «Шаляпин и Я». Отметим, что концерт-спектакль проходит в рамках Фестиваля русской музыки

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