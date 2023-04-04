Российско-белорусское медиабюро появится в ПсковГУ

16:16, 04 апреля 2023, ПАИ

На базе Псковского государственного университета появится российско-белорусское медиабюро. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы будем объединять абсолютно все новости в рамках образования и науки и молодежной политики между вузами России и Белоруссии», - сказала Наталья Ильина.

По её словам, создание медиабюро стало возможным после проведения первого российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа».

Причём, как подчеркнула ректор вуза, ПсковГУ занимает отличную позицию в рейтинге медийности вузов России. «У Министерства науки и высшего образования есть большой проект – это рейтинг медийности университетов, и там оценивается несколько показателей: сайт, соцсети, работы других медийных форматов. И мы, между прочим, по сравнению с большими университетами всегда в двадцатке лучших», - подчеркнула гость студии.

Таких результатов, по её словам, удалось достичь благодаря стратегии информационной политики вуза и созданию студенческого СМИ.