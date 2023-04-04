Два случая укуса клещей произошло в Псковской области
Два случая укуса клещей были зафиксированы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
Первый случай укуса был зафиксирован в деревне Крюково Себежского района, второй случай произошел в СНТ «Ветеран» в Псковском районе.
Она также отметила, что первый случай укуса клеща в 2022 году произошел в Псковской области 31 марта.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что число обращений в медучреждения из-за укусов клещей выросло в 1,4 раза.
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