Два случая укуса клещей произошло в Псковской области

16:27, 04 апреля 2023, ПАИ

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Два случая укуса клещей были зафиксированы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Первый случай укуса был зафиксирован в деревне Крюково Себежского района, второй случай произошел в СНТ «Ветеран» в Псковском районе.

Она также отметила, что первый случай укуса клеща в 2022 году произошел в Псковской области 31 марта.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что число обращений в медучреждения из-за укусов клещей выросло в 1,4 раза.