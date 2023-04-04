Желча – любимая река

18:31, 04 апреля 2023, ПАИ

Воды много, дорог нет, рыбы иногда тоже нет, но мы на свою реку в конце марта выезжаем с постоянной регулярностью.

Год на год не приходится

Этой весной 23 марта я первый раз ездил рыбачить на нашу любимую реку, а товарищи здесь уже успели побывать. Их выезды заканчивались по-разному – и с уловом и без. В другие годы мы и в феврале во время оттепелей сюда выбирались, и в марте, в его первых числах. В этом году зима несколько затянулась, то оттепель, то крепкие морозы, и не было уверенности, что река вскрывалась на достаточной протяжённости. Так было, когда товарищи в начале марта этого года пытались там половить щуку: на двух ямках льда не было, а дальше не проплыть – шуга, лёд и т. п. Но им оказалось достаточно и этого – вернулись не без улова.

Поехали втроём – я, Дмитрий и Константиныч. Доехали до самого берега, но пришлось нашей машине и напрячься, и побуксовать – на единственном лесном перекрёстке, в ста метрах от реки, как всегда, была засада из наметённого высокого снега. Напрямую проехать так и не смогли, долго искали объезд, но всё же проехали. Воды в Желче много, как и во всех других водоёмах Псковской области, – снега в эту зиму о-го-го сколько навалило, да и удивительные мартовские проливные дожди добавили. А потому в удобном и привычном месте спустить лодки на воду оказалось затруднительно, пришлось место разгрузки поискать выше по течению – там ещё оставалась узкая прибрежная песчаная полоска.

А вдруг…

Первая рыбалка по открытой воде после зимнего перерыва всегда волнующая. От встречи с рекой – это само собой. А ещё от ожиданий, а вдруг… А вдруг что-то забыл после долгого перерыва, а вдруг мотор не заведётся, а вдруг… В общем, этих «а вдруг» несколько набирается, и бывало, что они серьёзные коррективы вносили в наши первые весенние рыбалки. И вёсла забывали, и лодочные сиденья, но без них можно и обойтись. Забывали и клапана от лодки, ну, тут уж никак без них, и катушки к спиннингам, и блёсна с воблерами, и прочие мелочи. Когда собираешься, то вроде бы всё внимательно проверяешь и загружаешь, но… бывает всякое. И на этот раз не обошлось – я забыл масло для своего лодочного мотора. Вернее даже не забыл, литровая ёмкость была с собой, а вот сколько в ней масла было – не проверил. А его там оказалось с гулькин нос – не более 50 грамм. И у Дмитрия с собой масла не было, он всегда его ещё дома заливает. Хорошо, что в моём лодочном бензобаке чуть более 10 литров, разведённых маслом, оставалось ещё с прошлого года, и общая пропорция масла и бензина, после заправки и добавления остатков масла, была не критичной. А в остальном – у всех полный порядок, ничего не забыли.

Собрались, загрузились, вышли на воду. Не нарадуюсь своему мотору «Ямаха-9,9». И радует он меня безукоризненной работой вот уже седьмой год. И в этот раз, после длительного простоя, он завёлся легко и без всяких капризов – с третьего рывка стартера. Молодцы японцы! Отличный двигатель сделали.

Такой весне рады все, кроме бобров

Желча уже весенняя. Закрайки льда ещё имеются почти на всём её протяжении, но уже не широкие, скоро их и вовсе не останется. Заметное и даже, можно сказать, сильное течение несёт много мусора – траву, ветки, льдины, последние ещё попадаются серьёзного размера. Птицы, наверное, все прилетели – и крик журавлиный слышали, и аистов с цаплями видели, а уток и не пересчитать, все они уже на месте – и плавают, и ныряют, и летают, радуясь весне и своему возвращению. Лебедей много – и по семь штук, и по пять, и по два то и дело с шумом своими мощными крыльями рассекали воздух вдоль реки. Не только птицы радовались весне, но и водоплавающую зверушку повстречали – выдра довольно долго радостно ныряла и плескалась совсем рядом с лодкой, ну, метра три, не больше. Я замедлил ход и даже скорость выключил, а она беспрерывно ныряет и ныряет, и не от того, что нас увидела, а так ей в этот момент было необходимо. Решил её на видео снять. Но пока доставал телефон, пока настройки устанавливал, она ждать меня не стала и куда-то нырнула, а где вынырнула, мы так и не увидели. Лишь бобрам сейчас не до радостей. Половодье выгнало их из своих хаток, и приходится веслохвостым в эту пору прятаться по прибрежным кустам и лесам. Сейчас волк для них – главный враг.

Ура! Сезон открыт

Рыбачим мы не по всей реке, а от ямы к яме, переплывая без остановок от одного щучьего места к другому. И на первом же месте сначала Дмитрий выловил килушную щучку, а минуты через две и на мой спиннинг попалась зубастая разбойница весом чуть побольше. Тут же у Димы и вторая щука клюнула. Ура! Сезон спиннинга открыли. Первые щуки запрыгали в наших лодках. Хотя это у меня первая щука с воды, а Дмитрий ещё месяц назад сезон открыл во время продолжительной оттепели, и неплохо они с Сергеем Николаевичем тогда порыбачили. Но начало было бойкое, а продолжения не последовало. В течение следующих тридцати минут не было ни одной поклёвки. Дима махнул рукой, дав понять, что он отправляется на следующую точку. Понятно, сделаем ещё кружок и мы туда же направимся.

Рыболов-фронтовик

Но пришлось задержаться. Из-за поворота показалась лодка с двумя рыболовами, и, к удивлению, одним из них оказался наш старый знакомый Владимир Михалыч. Почему к удивлению? Да потому что в городе мы хотя и живём неподалёку друг от друга, но встречаемся очень редко, а в ста километрах от города – на тебе, пожалуйста. С ним в одной лодке был ещё более неожиданный рыболов – он военнослужащий, контрактник из нашей 76-й десантной дивизии, и сейчас в двухнедельном отпуске, отпустили со СВО. Остановились, поздоровались, сцепились бортами лодок, пообщались. Немногословным оказался наш военный собеседник, но даже после недолгого разговора я проникся к нему и к тем, кто там находится рядом с ним, большим уважением – никакой паники, никакого шапкозакидательства, ни слова о крови, никакой грязи ни в одну из сторон – не по годам рассудительный и здравомыслящий молодой человек. Вот выбрался он на рыбалку, через два дня надо уже возвращаться обратно. Пожелали мы ему «ни хвоста, ни чешуи» на сегодняшней рыбалке, а главное – удачи в жизни, и разъехались в разные стороны. Кстати, молодой фронтовик первый раз на Желче рыбачил, тем не менее отметился двумя пойманными щуками, одна из которых оказалась самой крупной в наших сегодняшних уловах – два килограмма ровно.

Красава!

Подорожили мы здесь ещё минут двадцать и, не добившись никакого результата, отправились вниз по течению на следующее перспективное место. Но ни на второй точке, ни на третьей никаких признаков щучьего клёва мы не обнаружили. А вот на четвёртом месте задержались, и надолго. Местечко живописное и проверенное – здесь в Желчу впадает небольшая речушка. В месте её впадения – яма, левый берег высокий, с сосновым лесом, правый – пологий, заросший густым камышом, от ямы и вверх, и вниз по течению хорошая глубина, не раз я здесь встречался с зубастыми хищницами. Почти до конца прошли без поклёвок и это место, как вдруг мой спиннинг согнулся, тут же выпрямился и, согнувшись ещё сильней с резким и серьёзным ударом, опять вернулся в рабочее состояние. Да это же злая щучья поклёвка, и её не спутать ни с каким зацепом. А зацепов в этот день было множество – по реке хорошим течением несло и ветки, и палки, и старую траву с камышом, и разнокалиберные льдины ещё встречались. Прошли вниз ещё метров пятьдесят и развернулись в обратную сторону. И ровно на том же месте, где я только что от неожиданной и сильной поклёвки чуть не выронил спиннинг, вновь ощущаю удар, и на этот раз щука (а кто же ещё?) крепко уцепилась за воблер. Мотор я заглушил, лодка развернулась и уткнулась носом в береговой лёд. Кручу катушку и ощущаю серьёзное сопротивление. Трижды, пока я подтаскивал рыбину к лодке, она делала резкие и неожиданные попытки уйти под лёд. Моя позиция была не совсем удобной, пытался её туда не пустить, но почти у самой лодки она всё же умудрилась уйти под толстый припой. «Эх, как бы шнур об лёд не обрезало», – переживал я и серьёзными усилиями согнутым в дугу спиннингом пытался препятствовать опасному щучьему манёвру. Удалось. Через десяток секунд возле лодки всплыла красивая тёмно-золотистого цвета полуторакилограммовая хищница. Товарищ был наготове, быстро и умело принял её в подсачек. Красава! И размер хорош, и сопротивлялась достойно!

Острозубые тиски

Клевало часто, почти на каждом проходе двухсотметровой дистанции этого щучьего места. И у меня клевало, и у товарища. Но что заметили, все поклёвки, за исключением самой первой, которая нас тут и притормозила, были только, когда мы двигались против течения. И ещё одну толстенькую «полторашку» я выудил. И с ней интересно получилось, но не в воде, хотя она тоже уверенно и долго сопротивлялась, а уже в лодке. Не все щуки по холодной весенней воде глубоко заглатывают рыболовные приманки, чаще всего крючок цепляется за самый краешек губы или за уголок рта. Так и эта, она едва держалась на крючке, и только мой напарник подвёл под неё подсачек, как она с крючка и отцепилась. Но было поздно, через пару секунд Константиныч затащил рыбину в лодку. Я быстро достал щуку из подсака и головой вниз с широко растопыренной пастью отправил её в сумку. «Стой, стой, – товарищ попытался меня остановить, – у неё что-то во рту!» Ну, давай посмотрим. Тут же достаю только что пойманную хищницу, и мы оба изумились. В её пасти была крепко зажата другая щука. Но нет, не в воде она её поймала, а уже в сумке крепко пережала своими зубищами подружку по несчастью, пойманную нами чуть раньше. Да, хищный инстинкт хватать и зажимать, как тисками, всё, что попадает в раскрытую пасть или находится вблизи её зубов, у щук ярко выражен. Я в этом лично не раз убеждался: и пальцы мои неоднократно страдали, и об удилище щучьи зубы скрежетали, и даже алюминиевое весло она однажды крепко держала, долго не разжимая свои острозубые тиски. «Но я не это имел в виду, я и не думал, что она так ухватится за другую щуку. В пасти до этого что-то блестящее было», – продолжал удивляться мой напарник. Но стоматологическое обследование щучьей ротовой полости мы провести не смогли, она пасть так и не разжала. Да мы сильно и не настаивали и с добычей во рту так и отправили её обратно в сумку. Продолжили рыбачить, и через два или три заброса я обратил внимание, что на моём воблере отсутствует хвостовой тройник. Ничего не понимаю… Куда он мог и когда подеваться? И не мог он незаметно отвалиться – кольцо, за которое он крепился, разогнуто, а для этого немалое усилие требуется. Крепких зацепов не было, сумасшедшего сопротивления рыбы тоже. Непонятно… Заменил воблер и продолжил рыбачить. А «что-то блестящее» я обнаружил в пасти щуки уже дома, когда её разделывал – нашёлся мой тройник. Получается, что, сопротивлялась, щука серьёзно смогла металлическое кольцо разогнуть, вот только я в азарте какого-то сверхусилия и не заметил. Но, скорее всего, с кольцом уже была накопившаяся проблема, а я не обратил внимания.

В общей сложности в течение часа на одном месте мы с Николаем Константинычем поймали семь щук. Следующий час мы провели здесь же, тщетно пытаясь ещё кого-нибудь выудить, но больше ни поимок, ни поклёвок не было. Как, впрочем, и на всех остальных местах, где мы в этот день ещё рыбачили.

Гнездо браконьеров?

Возле заимки, так мы меж собой называем это место на левом берегу Желчи, находящееся в четырёх-пяти километрах выше по течению от впадения реки Ремды, увидели закол, перегородивший Желчу от берега до берега. Судя по его состоянию, то ли он с зимы остался, то ли его большой водой и сильным течением с мусором наклонило и даже вывернуло, но он всё равно оставался непреодолимым препятствием для рыбы, поднимающейся вверх по реке. Каждый год мы в конце марта здесь рыбачим и почти каждый год видим одно и то же. Ни сетями, ни заколами перегораживать реку нельзя, это запрещено Правилами рыболовства. И каждый раз я об этом сообщаю в нашу рыболовную инспекцию. Но судя по тому, что всё повторяется из года в год, меры принимаются недостаточные или не принимаются вовсе. Во время хода леща на нерест в этом месте браконьеры ежегодно и вовсе беспредельничают, не пуская его вверх по течению, и вылавливают тоннами. И палы сухой травы и камышей здесь вдоль берегов реки регулярны. Свидетелем одного из таких пожарищ именно здесь я был в конце марта 2021 года . «Кто выжигает траву на заповедных землях в Гдовском районе», «Безжизненное пепелище. Несколько километров заповедных земель выгорело в Гдовском районе», «Кто виноват в пожаре на Желче?». После тех моих публикаций в СМИ и письменных обращений в соответствующие органы прошли серьёзные разбирательства. Но закончились они лишь письменным предупреждением и предостережением хозяину заимки. Досталось тогда и мне «на орехи», меня обвинили в том, что я немедленно не позвонил по телефону экстренных служб 112.

А сегодня отличная рыбалка состоялась. Желча нас порадовала, что, впрочем, бывает далеко не всегда. И Дмитрий вернулся с хорошим уловом. Как он рассказал, по одной-две щучьей поклёвки у него было почти на всех точках. До запрета лова щуки осталась неделя (с 1 апреля по 15 мая лов щуки на водоёмах Псковской области запрещён. – Прим. авт.), надо будет ещё хотя бы раз здесь побывать.

Щука разбежалась?

Побывали. И один раз, и второй. И за два дня в общей сложности на семь лодок (три лодки было в один день и четыре в другой) поймали… одну щуку. Причина, как мы полагаем, в большой воде. Поднялась вода, и щука разбежалась по затопленным полям и лесам, поднялась по многочисленным полноводным ручейкам и речушкам. Столько воды в Желче я ещё ни разу не видел. Когда 31 марта ехали на рыбалку по мосту через Желчу на гдовской трассе, я невольно произнёс: «А туда ли мы едем? Желча ли это?».

Затоплены все низины, все кустарники и даже некоторые участки леса. Давно такого половодья в Псковской области не было. Кстати, на реке повстречались с лодкой ГИМС. Но инспекторам до нас дела не было, вероятнее всего, они были на Желче с задачей оценить размеры и выявить проблемы, связанные с весенним паводком. В нижнем течении Желчи мы таких проблем не заметили, но это уже дело специалистов.

Безмозглые красотульки

В этот же день рано утром на гдовской дороге, неподалёку от поворота на Верхолино, на обочине, ярко освещённой электрическими фонарями, встретили косулю. Её издалека заметили, она стояла с высоко поднятой изящной рогатой головкой. Очень они непредсказуемы в таких ситуациях, куда побежит - не угадать. А потому водителю надо обязательно замедлить скорость, ещё лучше остановится и подождать, когда она окончательно решит, куда же ей двигаться. Так и сделали. Дикая козочка и на дорогу было скакнула, и от дороги и лишь после этого, не особенно торопясь, направилась через кювет в придорожный кустарник. Они всегда какие-то растерянные или, может, от природы глупые. Однажды в очередной поездке на рыбалку я ехал в Печорском районе по рижской дороге. Туман был густейший. Ехал медленно и заметил косулю, стоящую на обочине – задом к дороге, головой к лесу, метров десять до неё оставалось. Я и так медленно ехал, но ещё и притормозил. Ну, думаю, она куда смотрит, туда и побежит. Ага. Угадал. Косуля развернулась и сделала два прыжка с обочины на асфальт, прямо под машину. Копыта её к сцеплению с асфальтом не приспособлены, заскользили, она упала на бок, вскочила и ещё раз упала, но всё же перебежала дорогу, развернулась и, скользя, но уже не падая, вернулась на ту обочину, на которой стояла изначально, и убежала в лес. Я успел остановиться, всё это фигурное катание и её пируэты были выполнены буквально в метре от моего бампера. В это утро на коротком участке этой же дороги я встретил по отдельности ещё две косули. И надо же, их поведение было, словно под копирку, – стоят на одной стороне дороги, но обязательно перебегают на другую. С тех пор, как только я вижу эту безмозглую красотульку, то сразу вспоминаю её неадекватное поведение и торможу, и даже останавливаюсь. Кстати, с лосями такая же история. Лесных коров я безмозглыми назвать не могу, у них, наверное, другие мысли в голове: «Я быстрый и сильный, проломлю любое препятствие и дорогу перебегу быстрее этих непонятных существ, неуклюже передвигающихся только по дорогам».

Для автомобилистов сейчас наступил особо опасный период, когда встреча на дороге с дикими животными, особенно копытными, наиболее вероятна – начались активные весенние перемещения этих животных (миграции). Период этот продолжится примерно до конца мая. Будьте внимательны и осторожны, уважаемые автомобилисты. Берегите природу, свой кошелёк и, главное, своё здоровье. Столкновения с дикими животными чреваты серьёзными последствиями.

P. S. Справка из комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области (о количестве столкновений диких копытных животных с автомобилями на дорогах Псковской области):

В 2022 году произошло столкновений:

- с лосями – 49;

- с косулями – 33;

- с кабанами – 2.

В 2023 году произошло столкновений:

- с лосями – 2;

- с косулями – 4.