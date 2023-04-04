Альбом фотографий псковского поэта выпустят за счет средств краудфандинга

17:36, 04 апреля 2023, ПАИ

Альбом фотографий псковского фотографа Андрея Виноградова «Псков глазами поэта Андрея Виноградова» выпустят за счет средств краудфандинга. Об этом ПАИ сообщил друг поэта Алексей Куренков.

Сейчас на краудфандинговой площадке можно оформить предзаказ как на электронную версию, так и на печатную книгу.

Напомним, что поэт Андрей Виноградов скончался осенью 2022 года.