На одного псковского следователя ежемесячно приходится более 10 дел

12:05, 05 апреля 2023, ПАИ

Около 13 уголовных дел приходится на одного следователя в Пскове и Псковском районе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области Артур Геворкян.

По его словам, в штате следственного управления области работает порядка 280 сотрудников. «Мы испытываем определенный дефицит кадров, но тем не менее успешно справляемся с задачами», — отметил он.

Ранее Артур Геворкян сообщил о том, что в Псковской области за последние 10-15 лет выросло количество преступлений в сфере распространения наркотиков.