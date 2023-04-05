Следственные подразделения УМВД по Псковской области на 70% состоят из женщин

12:22, 05 апреля 2023, ПАИ

Следственная часть следственного управления УМВД РФ по Псковской области на 70% состоит из женщин. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области Артур Геворкян.

По его словам, женщин-следователей отличает въедливость и щепетильность.

Также он рассказал, что в штате следственного управления области работает порядка 280 сотрудников, и отметил, что на одного следователя приходится около 13 уголовных дел.

«Спустя 2-4 месяца, если дело не раскрывается, его откладывают на полку, то есть оно становится «глухарем». Но был случай с ограблением почты в Великих Луках в 2018 году — дело удалось раскрыть спустя четыре года благодаря запаховой и генетической экспертизе», — пояснил Артур Геворкян.