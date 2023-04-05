Встреча с реставратором пройдет в Псковском музее-заповеднике 7 апреля

15:32, 05 апреля 2023, ПАИ

Встреча с художником-реставратором станковой и темперной живописи Михаилом Владыкиным пройдет в рамках новой культурно-образовательной программы «Благая весть весны» в Картинной галерее Псковского музея-заповедника 7 апреля, в 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Михаил Владыкин работает в Псковском музее-заповеднике с 1996 года. «За долгие годы своей работы он приложил руку к восстановлению многих шедевров изобразительного искусства и иконописи», - отмечается в сообщении.

В частности, он отреставрировал икону XV века «Богоматерь на троне». Рассказ о проведенной работе с выдающимся памятником древнерусской живописи смогут услышать участники программы.

«Реставратор в музее – больше, чем просто реставратор. Человек, который работает с древними памятниками, должен обладать знаниями техники и технологии материалов живописи и реставрации, физико-химических процессов, происходящих в них, обладать художественным видением, историческими знаниями, пониманием иконографии. Ты работаешь, как врач-терапевт, а иногда – как санитар», – поделился Михаил Владыкин.

Напомним, что программа «Благая весть весны» познакомит участников с образами праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, запечатленными в произведениях иконописцев и художников. Кроме этого, участники смогут осмотреть экспозицию Картинной галереи, а также узнать о произведениях великих и малоизвестных мастеров, которые в настоящее время находятся в музейном фондохранилище.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Посещение платное. Записаться и получить справку можно по телефону +78112663311.