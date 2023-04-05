Псковскую кинодеревню затопила вышедшая из берегов река

16:54, 05 апреля 2023, ПАИ

Кинодеревню затопило разливом реки в Псковской области, сообщает газета «Земля Новоржевская». Фото редакции предоставила глава Выборской волости Ольга Васильева.

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«Кинодеревня в Лосковском. Весенние зарисовки», - говорится в сообщении.



Фото: Ольга Васильева



Фото: Ольга Васильева



Фото: Ольга Васильева



Фото: Ольга Васильева



Фото: Ольга Васильева









Кроме того, глава волости отметила, что такого разлива реки Сороти не было много лет.

Ранее сообщалось, что сериал «Холоп» сняли в кинодеревне Псковской области.