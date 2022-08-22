Сиквел «Холопа» начали снимать в Псковской области

12:54, 22 августа 2022, ПАИ

Съемки продолжения самой кассовой отечественной комедии «Холоп» Клима Шипенко начались в кинодеревне Новоржевского района Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Как полет с Земли на Марс: только деревья тут стали выше», - рассказывает актер Иван Охлобыстин о возвращении на место съемок.

Исполнитель главной роли, Гриши, в фильме Милош Бикович напоминает, что несколько лет назад «Холоп» стал самым кассовым фильмом в российском прокате. У сиквела, по его словам, стоит задача вернуть зрителей в кинотеатры.

На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ее от закона, чем взяться за перевоспитание.

К работе над второй частью «Холопа» приступит та же команда — включая сценаристов и продюсеров — что создавала и первый фильм. Режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко. «Я никогда не снимал продолжений. „Холоп 2“ для меня — интересная сложная задача. К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность — главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления», - отметил кинорежиссер.

В «Холопе 2» к группе присоединится Аглая Тарасова («Лед», «Непослушник»), которая и исполнит главную женскую роль. Ансамбль полюбившихся зрителю актеров — Милош Бикович, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров — сохранится в продолжении и дополнится новыми звездами и яркими персонажами.

Сюжет о съемках «Холопа 2» смотрите сегодня вечером в эфире телеканала «Первый Псковский».

Ранее сообщалось, что сиквел «Холопа» планируется снимать так же в Псковской области, как и первую часть. Новоржевский район и его кинодеревня снова станут декорациями для продолжения самой кассовой отечественной комедии. Первую часть успешно продали партнерам по кинопрокату в Китай.

Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации на первую часть «Холопа» можно прочитать здесь.