Работы на трассах инженерных коммуникаций начнутся в Печорах
Начались исследования у стен Псково-Печерского монастыря в Печорах, сообщается в группе «Псковская епархия» в соцсети «ВКонтакте».
Работы планируется вести на трассах инженерных коммуникаций.
«Сегодня мы осматривали участки будущих раскопок. Работы последних лет дали интересные результаты, [свидетельствующие] о планировке города. В этом году мы продолжим изучать историю Монастырской слободы», — гласит сообщение.
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