Работы на трассах инженерных коммуникаций начнутся в Печорах

18:45, 05 апреля 2023, ПАИ

Начались исследования у стен Псково-Печерского монастыря в Печорах, сообщается в группе «Псковская епархия» в соцсети «ВКонтакте».

Работы планируется вести на трассах инженерных коммуникаций.

«Сегодня мы осматривали участки будущих раскопок. Работы последних лет дали интересные результаты, [свидетельствующие] о планировке города. В этом году мы продолжим изучать историю Монастырской слободы», — гласит сообщение.