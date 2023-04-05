Александра Трусова отправилась в Псков для участия в ледовом шоу

21:08, 05 апреля 2023, ПАИ

Александра Трусова отправилась в Псков для участия в ледовом шоу. Об этом фигуристка сообщает в своём телеграм-канале.

«Мы уже в поезде, скоро поедем в Псков», — сказала в видеообращении к подписчикам спортсменка. Также в записи видно, что в Псков отправятся не только Евгений Плющенко и Яна Рудковская, но и их сын, известный в интернете как Гном Гномыч.

Отметим, что ледовое шоу «Русские сезоны» покажут в Пскове 6 апреля. Мероприятие пройдёт в рамках тура Союза чемпионов.