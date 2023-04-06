Wildberries создал канал для незамедлительного рассмотрения жалоб

10:02, 06 апреля 2023, ПАИ

Онлайн-ретейлер Wildberries разработал специальный канал для Роспотребнадзора. Теперь жалобы будут рассматриваться не в течение дня, а в момент поступления. Об этом сообщил менеджер по взаимодействию с органами государственной власти компании в ходе заседания координационного совета при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей.

«Мы создали определенную многоуровневую систему, по которой мы можем рассматривать жалобы внутри компании, не доводя их до Роспотребнадзора или до суда. <...> Разработали специальный канал для Роспотребнадзора - жалобы будут рассматриваться не в течение дня, а в момент поступления, незамедлительно», - приводятся слова представителя компании в Telegram-канале правительства региона, пишет ТАСС.

Ранее возник крупный конфликт между владельцами пунктов выдачи заказов Wildberries и самой компанией на фоне штрафов, с которыми не согласились владельцы ПВЗ. Ретейлер заблокировал несколько пунктов, но позже, после работы специально созданной согласительной комиссии, разблокировал их. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг Wildberries.