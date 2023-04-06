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Общество

Новый ФАП открылся в деревне Шелково Великолукского района

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Шелково Великолукского района. Об этом сообщает газета «Наш путь».  

Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

«Все наши жители и я вместе с ними ждали, когда же, наконец, для нас построят современный ФАП. У нас крупный населенный пункт – более 1 100 человек, порядка 300 детей, много людей пожилого возраста, много молодежи. И всем им необходимо своевременно получать качественную медицинскую помощь», – рассказала фельдшер ФАПа в деревне Шелково Инна Земенкова.  

Предыдущее здание медпункта, которое располагалось на том же месте, где сейчас возведен новый ФАП, было признано аварийным около восьми лет назад.  

«С тех пор и до недавнего времени Инна была вынуждена вести прием пациентов в помещении администрации Шелковской волости – собственного здания у медпункта не было. С другой стороны, и сама фельдшер, и жители деревни по-настоящему благодарны администрации волости за то, что она выделила помещение под медпункт, поскольку это позволило сохранить работающий ФАП в деревне. А теперь вот у ФАПа появилось новое здание, где совсем скоро будет также осуществляться продажа лекарственных препаратов», – отмечается в сообщении.  

Инна Земенкова подчеркнула, что здание медпункта возвели исключительно оперативно. Строительство началось осенью 2022 года, а уже весной ФАП был введен в эксплуатацию.  

«В здании семь комнат, каждая комната оснащена специальным оборудованием для тех или иных медицинских манипуляций. Здесь светло, просторно, помещения отапливаются, температуру можно регулировать по желанию самостоятельно», – добавила она. 

Фельдшер уточнила, что ФАП имеет удобное расположение. Он находится практически в самом центре деревни, недалеко от администрации волости, магазина, библиотеки и остановки.  

«Очень рады, что нам построили новый ФАП, тем более в деревне живет много молодых семей, рождаются дети. А детям необходимо все самое лучшее!» – сказала жительница деревни Шелково Елизавета Цветкова.  

Напомним, что всего в Псковской области получил лицензию 21 новый модульный ФАП

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