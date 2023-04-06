Что делать при укусе клеща, рассказали псковичам

12:19, 06 апреля 2023, ПАИ

Что делать при укусе клеща, куда обращаться и как защитить себя от этого животного, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Клещи являются переносчиками природно-очаговых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевых боррелиозов (болезнь Лайма), крымской геморрагической лихорадки, других инфекций. Клещевой вирусный энцефалит является наиболее опасной болезнью из перечисленных. «В 25–30 % случаев это заболевание имеет смертельный исход, кроме того, часто развиваются тяжелые осложнения — параличи, снижение интеллекта, приводящее к инвалидизации переболевших людей», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что ежегодно в медицинские организации обращается более 500 тысяч человек, которые пострадали от укусов клещей.

Клещи предпочитают хвойно-лиственные леса, но могут встречаться и в городах — в парках, на кладбищах, а также на дачных участках.

«Клещи «просыпаются» ранней весной, как только сходит снег. Пик их численности наступает в мае – июне, затем происходит спад, а в августе наступает второй подъем. Клещи обитают преимущественно в траве, реже — кустарниках. Они никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Нападение происходит, когда рядом с клещом оказывается человек — клещ, прицепившись к одежде, ползет вверх, пока не найдет подходящее «укромное местечко» на коже, где он и присасывается. На это обычно уходит около 30 минут», — рассказали в пресс-службе.

При посещении леса, парка, любого места, где встречаются клещи, важно одеваться таким образом, чтобы затруднить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для их обнаружения. Псковичам порекомендовали надевать однотонную светлую одежду, на которой темный клещ будет лучше виден; воротник, манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже, верхнюю часть одежды нужно заправить в брюки, брюки — в сапоги или носки с плотной резинкой, на голову лучше надеть капюшон, если его нет — заправить волосы под косынку или шапку.

«Эффективность защитной одежды многократно увеличивается при ее обработке специальными химическими аэрозольными средствами — акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими их) или акарицидно-репеллентными (одновременно отпугивающими и убивающими клещей)», — говорится в сообщении.

Псковичей предупредили, что эти средства никогда нельзя наносить на кожу и перед использованием нужно внимательно читать инструкцию. «Правильное использование акарицидных или акарицидно-репеллентных средств способно обеспечить эффективность защиты до 100 %», — подчеркнули в правительстве.

Если клещ все-таки присосался к телу, то его следует немедленно удалить, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. После этого рану нужно продезинфицировать раствором йода, спиртом или другим антисептиком.

Псковичам сказали, что чем быстрее будет удален клещ, тем меньше опасных возбудителей попадет в кровь.

Снимать присосавшихся клещей нужно специальными приспособлениями – это клещеверт, ручка-лассо, пинцет для снятия клещей, которые продаются в аптеках. При их отсутствии можно удалять клещей при помощи нитки (завязать ее вокруг погруженного в кожу хоботка и, вращая или покачивая, тянуть вверх), использовать пинцет с тонкими кончиками или захватить клеща ногтями как можно ближе к коже за хоботок. Захватив клеща любым способом, нужно его повернуть вокруг своей оси на 360 градусов и потянуть вверх.

Снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и создать в этой емкости повышенную влажность, поместив туда кусочек влажной ваты или свежую травинку. Мертвых клещей следует также поместить в емкость. После этого их необходимо доставить в лабораторию, где проведут диагностику наличия опасных возбудителей в клеще.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят во всех регионах, где они нападают на людей.

В случае обнаружения в клещах возбудителей одной или нескольких инфекций необходимо с результатами анализа обратиться к врачу-инфекционисту, терапевту в поликлинике или в специализированные медицинские учреждения, которые будут рекомендованы по результатам анализа. Будет назначена соответствующая профилактика развития заболеваний.

«Важно! Если в течение месяца после присасывания клещей вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, увеличивающееся красное пятно (эритему) на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща или клещей», — подчеркнули в правительстве.

Напомним, два случая укуса клещей были зафиксированы в Псковской области.