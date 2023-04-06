Евгений Плющенко проводит мастер-класс в Ледовом дворце Пскова

12:23, 06 апреля 2023, ПАИ

Олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко проводит мастер-класс в Ледовом дворце Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

На мастер-класс к знаменитому спортсмену пришли маленькие воспитанники секций по фигурному катанию. До этого Евгений Плющенко осмотрел Ледовый дворец, во время экскурсии фигурист вспомнил, что последний раз был в Пскове около 12 лет назад.

Кроме того, олимпийский чемпион дал эксклюзивное интервью телеканалу «Первый Псковский». Интервью выйдет в субботу, 8 апреля, после программы «Тема недели».

Напомним, сегодня в 19:00 в Ледовом дворце Пскова состоится ледовое шоу «Русские сезоны. Союз чемпионов».