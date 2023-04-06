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Яна Рудковская назвала псковских детей самыми напористыми в России

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала псковских детей самыми напористыми в России. Об этом она сказала на встрече в одном из торговых центров Пскова. Супруга фигуриста Евгения Плющенко приехала в Псков вместе с мужем. 

По её словам, после мастер-класса несколько ребят уточнили у спортсмена, когда им дадут билеты на вечернее шоу. Сегодня в 19:00 в Ледовом дворце фигурист представит зрителям свое ледовое шоу «Русские сезоны. Союз чемпионов».

Кроме того, Рудковская сообщила, что «тронута историей Пскова». «У вас замечательный город. Очень-очень красивый!» - отметила продюсер.

За самые оригинальные вопросы Яна Рудковская дарит псковичам, пришедшим к ней на встречу, косметику и билеты на ледовое шоу. Девочка Алиса решила спросить, почему сына Рудковской и Плющенко в семье зовут Гном Гномыч. За свой вопрос маленькая псковичка получила возможность побывать на вечернем представлении.

«Все дети задают этот вопрос. Когда он родился, он был очень маленьким. Моя подруга из Швейцарии рассказала, что в Швейцарии традиция на новорожденных надевать колпачок, и вот мы надели на него этот колпачок, как у гнома. Суть в том, что он был похож на Гном Гномыча», - пояснила Рудковская.

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