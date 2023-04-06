Ледовое шоу с участием Олимпийских чемпионов проходит в Пскове
Ледовое шоу с участием Олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Александры Трусовой, Марка Кондратюка и других титулованных фигуристов проходит в Ледовом дворце Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.
Напомним, сегодня в Ледовом дворце проходит ледовое шоу «Русские сезоны», в рамках тура Союза чемпионов. Перед представлением Евгений Плющенко провел мастер-класс для псковских фигуристов.
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