Ледовое шоу с участием Олимпийских чемпионов проходит в Пскове

19:34, 06 апреля 2023, ПАИ

Ледовое шоу с участием Олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Александры Трусовой, Марка Кондратюка и других титулованных фигуристов проходит в Ледовом дворце Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.

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Напомним, сегодня в Ледовом дворце проходит ледовое шоу «Русские сезоны», в рамках тура Союза чемпионов. Перед представлением Евгений Плющенко провел мастер-класс для псковских фигуристов.



