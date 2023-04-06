12 чебурашек появится в Кисловодске

21:15, 06 апреля 2023, ПАИ

В Кисловодске появится 12 чебурашек: местные власти объявили тендер на поставку скульптур высотой до 1,5 метра. Об этом сообщает РИА Новости.

В городе снимали некоторые сцены фильма, побившего все кассовые рекорды. Администрация также сообщала, что Кисловодск получил благодарность «Мосфильма» за «неоценимую поддержку в создании фильма».

А в Великих Луках планируют благоустроить Пушкинский сквер, где будет созданы креативные зоны с героями сказок Пушкина.