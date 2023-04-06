Госдума разработала проект закона о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов

22:23, 06 апреля 2023, ПАИ

Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и совместно с лидерами думских фракций разработали законопроект о запрете продажи жидкостей для вейпов с добавками, усиливающими никотиновую зависимость. Об этом 6 апреля сообщило агентство ТАСС, в распоряжении которого имеется документ.

Так, не допускается выпуск в обращение никотиносодержащей и безникотиновой жидкости и растворов никотина для вейпов, если в их составе есть добавки, ароматизаторы или красители, повышающие привлекательность такой продукции и усиливающие никотиновую зависимость.

Отмечается, что перечень добавок будет установлен Правительством России.

Данную норму планируют добавить в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции.

Кроме того, демонстрация в рекламных роликах использования электронных устройств доставки никотина будет считаться недопустимой.

Также в законопроекте предлагается выделить специальные места для продажи вейпов. Подобные нормы уже распространяются на табачную и никотиносодержащую продукцию.