Псковички отправят пасхальные куличи военнослужащим в зону СВО

18:18, 07 апреля 2023, ПАИ

Пасхальные куличи отправят псковские активистки военнослужащим в зону СВО в преддверии Пасхи. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель ПРОО «Альт» Алёна Ключерова.

Основную партию активисткам передали представители одной из пекарен Пскова, также псковички собираются испечь дополнительные куличи, чтобы бойцы не чувствовали нехватки.

Ранее сообщалось, что псковички отправили смеси для приготовления более 2 тысяч литров супа в зону СВО.