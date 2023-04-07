Объединенный оркестр выступит на сцене псковской филармонии

18:52, 07 апреля 2023, ПАИ

На концерте-закрытии Фестиваля русской музыки соединятся два оркестра – камерный оркестр Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

9 апреля порядка 80 человек создадут на сцене Псковской филармонии большое музыкальное событие.

В этот вечер прозвучит:

1. С. Рахманинов Симфония №2 ми минор, ор. 27, в 4-х частях:

I Largo — Allegro Moderato

II Allegro Molto

III Adagio

IV Allegro Vivace

2. С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром №1 фа диез минор, ор. 1, в 3-х частях:

I Vivace

II Andante

III Allegro scherzando (во второй редакции Allegro vivace)

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ. Также билет можно приобрести по «Пушкинской карте» со скидкой 30%.

Напомним, что фестиваль проходит в Пскове с 1 по 9 апреля, во время которого можно посетить премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции.