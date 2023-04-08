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Общество

Более 450 тонн гуманитарной помощи направила Псковская область в зону проведения СВО

В общей сложности Псковская область отправила уже более 450 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», которое опубликовал в своём Telegram-канале.

Скриншот здесь и далее: из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«На этой неделе состоялась встреча с представителями крупнейших предприятий и организаций нашей области. В том числе затронули тему поддержки участников спецоперации и членов их семей. В нашем регионе многое делается в этом направлении с первого дня начала СВО. В общей сложности область отправила уже более 450 тонн помощи в зону проведения спецоперации», — сказал он.

Он также подчеркнул, что предприятиями реального сектора экономики участникам СВО была оказана поддержка на сумму почти 25 миллионов рублей. Дополнительно к этому организации оптовой торговли отправили ещё пять тонн продуктов.  

«Это значимая помощь для наших защитников, которые рискуют жизнью на передовой, чтобы отстоять интересы и будущее нашей страны. Хочу напомнить, что принять участие в этой работе могут все желающие при помощи нашего Ресурсного центра добровольчества», — уточнил Михаил Ведерников.

Он добавил, что уточнить информацию о датах отправки гуманитарной помощи, а также о том, что сейчас наиболее актуально и востребовано, можно через социальные сети центра. 

«Спасибо всем, кто участвует в этой работе!» — заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что псковские активистки отправят военнослужащим в зону СВО пасхальные куличи в преддверии Пасхи. 

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