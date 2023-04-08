Новый поезд до Минска начнёт курсировать в Псковской области в апреле

18:18, 08 апреля 2023, ПАИ

Новый еженедельный поезд Минск – Архангельск – Минск с остановками в Псковской области запускается 22 апреля. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С удовольствием сообщаю, что 22 апреля запускается новый еженедельный поезд Минск – Архангельск – Минск. У нас он будет останавливаться в Новосокольниках, Дно, Невеле-2, Локне, Сущёво и Дедовичах. Продажа билетов уже открыта», — рассказал глава региона.

Также он напомнил, что на летний период утверждены ночные рейсы «Ласточек» на маршрутах Петербург – Псков и Псков – Петрозаводск. Ходить они будут ежедневно с начала следующего месяца.