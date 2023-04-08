День сотрудников военных комиссариатов отмечают в России сегодня

09:55, 08 апреля 2023, ПАИ

День сотрудников военных комиссариатов отмечается в России сегодня, 8 апреля. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1918 году декретом Совета народных комиссаров были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы.

Основной задачей было подготовить население к введению обязательной воинской повинности. В первые годы советской власти было создано семь окружных, 39 губернских, 385 уездных и семь тысяч волостных военных комиссариатов.

С 1993 года расширился круг задач, которые выполняют сотрудники военкомата. Военный комиссариат выполняет ряд задач социального плана. Военные комиссариаты слиты с историей создания и развития вооружённых сил и внесли вклад в решение государственных задач обеспечения обороноспособности страны.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии профессионального праздника посетил и проверил работу одного из лучших военных комиссариатов Псковской области.