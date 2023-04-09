Михаил Ведерников поздравил верующих с Вербным воскресеньем

10:27, 09 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил верующих с Вербным воскресеньем.

«Друзья, поздравляю всех православных христиан с Вербным воскресеньем! Этот день — предвестник скорой Пасхи. По традиции сегодня освящают вербу, которую бережно хранят дома весь год. В этот праздник наши сердца наполняются особой радостью и светом, мы чувствуем особенно тесную связь с Богом. Желаю всем хорошего воскресенья, положительных эмоций и сил для дальнейших свершений. Мира вам, добра, здоровья, благополучия и помощи Божией!» — написал глава региона в своём Telegram-канале.

О традициях и приметах этого дня можно прочитать здесь.