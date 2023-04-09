Стало известно, при каких болезнях опасно есть суши

23:45, 09 апреля 2023, ПАИ

При нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникает риск отравления и глистных инвазий. Об этом россиянам напомнили в группе Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте».

«Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в домашнем холодильнике не более суток. Невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности», — отмечается в сообщении.

Ограничить потребление суши необходимо при наличии таких заболеваний, как:

– сахарный диабет,

– гастрит,

– холецистит,

– панкреатит,

– патологии органов желудочно-кишечного тракта,

– острые инфекционные заболевания.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40 % роллов «Филадельфия».