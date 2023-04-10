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Спорт

Псковички завоевали золото на фестивале по пилонному спорту

Золотыми призерами фестиваля по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике «Кубок дружбы» стали спортсменки из Пскова. Соревнования проходили в Сосновом Бору 9 апреля, сообщила ПАИ тренер Софья Колоскова. 

Фото здесь и далее: Софьи Колосковой

Девушки выступали в категории «профессионалы». В дисциплине «артистический пилон» золотые медали завоевали Виктория Калинина и Софья Колоскова. Последняя также оказалась лучшей на спортивном пилоне.

Занимаются спортсменки в команде Gym_Koloskova.

Ранее сообщалось, что Софья Колоскова прошла отбор на национальное первенство Pole Sport Russia 2023.

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