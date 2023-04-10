Виктор Андреев оценил идею создания «Аллеи правителей России» в Пскове

11:44, 10 апреля 2023, ПАИ

Прекрасной идеей назвал создание «Аллеи правителей России» в городе Пскове председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Отличная, прекрасная идея. Давно хочу выучить наизусть всех правителей России. Даже распечатал, но так и не получилось», - добавил он.

По словам Виктора Андреева, место создания аллеи будет его любимым в городе. Кроме того, по его мнению, оно однозначно станет ещё одним магнитом для притяжения туристов.

Напомним, накануне глава региона Михаил Ведерников обсудил с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиром Мединским и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном установку «Аллеи правителей России» в городе Пскове. Скульптурная композиция состоит из набора одинаковых стел, на которые установлены бюсты правителей Российского государства, начиная с князя Рюрика.