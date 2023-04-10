С 15 апреля в Пскове изменится расписание автобусов на садоводства

12:18, 10 апреля 2023, ПАИ

Весеннее расписание движения автобусов из Пскова на садоводческие товарищества вводится с 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Обновленное расписание опубликовано на официальном сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в разделе Расписания / Садоводческие товарищества.

Кроме того, в связи с закрытием улицы Ипподромной автобусы маршрутов № 166 и № 138, которые отправляются от улицы Текстильной, будут следовать по улице Труда. Введены дополнительные остановки «2 школа» и «Ул. А. Невского».