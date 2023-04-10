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Общество

С 15 апреля в Пскове изменится расписание автобусов на садоводства

Весеннее расписание движения автобусов из Пскова на садоводческие товарищества вводится с 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Обновленное расписание опубликовано на официальном сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в разделе Расписания / Садоводческие товарищества.

Кроме того, в связи с закрытием улицы Ипподромной автобусы маршрутов № 166 и № 138, которые отправляются от улицы Текстильной, будут следовать по улице Труда. Введены дополнительные остановки «2 школа» и  «Ул. А. Невского».

 

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