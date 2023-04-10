В Пскове стартовала акция «Поделись куличом с солдатом»

13:04, 10 апреля 2023, ПАИ

Акция «Поделись куличом с солдатом» стартовала в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Вы можете побаловать наших защитников не только пасхальной выпечкой, но и любыми другими сладостями. Им будет приятно ваше внимание», - отметили в библиотеке.

Пожертвования будут доставлены в госпиталь 15 апреля в канун Пасхи. Корзина для куличей и сладостей находится в фойе первого этажа библиотеки имени Курбатова по адресу: Псков, ул. Профсоюзная, 2.

Ранее сообщалось, что псковички отправят пасхальные куличи военнослужащим в зону СВО.