В Пскове стартовала акция «Поделись куличом с солдатом»
Акция «Поделись куличом с солдатом» стартовала в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Вы можете побаловать наших защитников не только пасхальной выпечкой, но и любыми другими сладостями. Им будет приятно ваше внимание», - отметили в библиотеке.
Пожертвования будут доставлены в госпиталь 15 апреля в канун Пасхи. Корзина для куличей и сладостей находится в фойе первого этажа библиотеки имени Курбатова по адресу: Псков, ул. Профсоюзная, 2.
Ранее сообщалось, что псковички отправят пасхальные куличи военнослужащим в зону СВО.
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