Евгений Плющенко рассказал об art-искусстве на псковском льду

15:07, 10 апреля 2023, ПАИ

О своем ледовом шоу «Русские сезоны» рассказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью газете «АиФ. Псков».

«Мы прекрасно знаем, что фигурное катание — это не просто спорт. Это театр, кино, экстремальное катание на льду. Кстати, в моих шоу всегда исполняются многооборотные сложные четверные прыжки, зрителям интересно. И это, конечно же, балет. Я называю это art-искусство. Порой говорят, что фигурист только прыгает. Нет. У нас и скольжение, и вращение, и хореографическая составляющая, и костюмы», - сказал спортсмен.

Также он заметил, что в шоу зайдествованы фигуристы, которые достигают высот в большом спорте: «И Саша Трусова катается, и Марк Кондратюк, и Макар Игнатов. И Вероника Жилина, которая в этом сезоне показала себя в новом ключе, победила на соревнованиях, и Софа Титова, и юное дарование Софа Сарновская. Это все мои спортсмены».

Помимо трюков во всех шоу Евгения Плющенко разрабатывается театральная программа, за которую отвечает заслуженный артист России Сергей Филин - бывший хожественный руководитель Большого театра в Москве.

Напомним, что ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов прошло в Пскове 6 апреля. Фоторепортаж с шоу можно посмотреть здесь. Видеоверсию интервью можно посмотреть на телеканале "Первый Псковский".