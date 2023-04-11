22 случая укусов клещей зафиксировали в Псковской области в апреле

12:22, 11 апреля 2023, ПАИ

22 случая укусов клещей зафиксировали в Псковской области в апреле. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

По её словам, в марте с жалобами на укус клеща в инфекционную больницу обратились два человека, а в апреле уже 22. При этом двое оказались заражены боррелиозом. Только за три дня за помощью к медикам в Пскове и Великих Луках обратились семь человек.

«Даже если у клеща не нашли инфекции, все равно в течение одной-трех недель необходимо наблюдать за своим состоянием. Если будет повышаться температура, то стоит обратиться к врачу, чтобы он дал направление на анализы крови», - подчеркнула заместитель главного врача по диагностической службе ПОИКБ Галина Горбунова.

Ранее псковичам рассказали, что делать при укусе клеща.