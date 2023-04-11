Врач рассказала об опасных последствиях укуса клеща

12:34, 11 апреля 2023, ПАИ

Диагностику крови человека после укуса клеща важно провести в первые 72 часа. Об этом сказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, энцефалит – «грозное» заболевание, из-за которого идет поражение центральной нервной системы. «Болезнь может развиться вплоть до комы и смерти. У энцефалита бурные симптомы – головная боль, рвота, судороги. А вот боррелиоз имеет менее спокойные симптомы. Там обычно появляются покраснения, правда довольно длительно, в течение 10 недель, а вот температура проходит за неделю», – уточнила врач.

Как отметила Анастасия Повторейко, от энцефалита можно защититься с помощью вакцинации, причем готовиться к летнему сезону необходимо с осени. «От боррелиоза прививки нет. <…> В течение семи дней – это золотое время, когда можно купировать развитие боррелиоза. Иначе заболевание станет хроническим», – рассказала гость медиацентра.