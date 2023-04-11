Куда могут обратиться псковичи при укусе клеща, объяснила врач
Куда могут обратиться псковичи при укусе клеща, рассказала заместитель главного врача по диагностической службе Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«У нас можно круглосуточно удалить клеща и проверить его на инфекции. Это можно сделать и в Пскове на улице Майора Доставалова, 14, и в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 127», - рассказала Галина Горбунова.
Врач объяснила, что если пациент самостоятельно извлек клеща, то необходимо взять банку для анализов с влажной ватой и посадить туда насекомое. По словам Галины Горбуновой, для проведения анализов будет достаточно даже лапки клеща или любой другой части тела.
«Не всегда стоит вынимать клеща самостоятельно, можно вытащить не всего, и это станет причиной инфицирования. Лучше обратиться к медикам», - уточнила главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.
Как подчеркнула главврач, в прошлом году укусов клещей в регионе было не менее трёх тысяч случаев. «Это говорит о том, что риск очень высокий. Кроме того, каждый год мы фиксируем по два-три случая энцефалита и около восьми случаев боррелиоза», - отметила Анастасия Повторейко. По её словам, с этого года все анализы и лечение после укусов клещей проводятся на базе Псковской областной инфекционной клинической больницы.
«При выходе на природу и люди, и животные должны быть защищены репеллентами», - подчеркнула главврач. По её словам, при инфицировании после укуса клеща животное начинает больше спать, отказывается от еды, также наблюдается повышение температуры. Игнорировать этим симптомы опасно.