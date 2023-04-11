Куда могут обратиться псковичи при укусе клеща, объяснила врач

12:57, 11 апреля 2023, ПАИ

Куда могут обратиться псковичи при укусе клеща, рассказала заместитель главного врача по диагностической службе Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас можно круглосуточно удалить клеща и проверить его на инфекции. Это можно сделать и в Пскове на улице Майора Доставалова, 14, и в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 127», - рассказала Галина Горбунова.

Врач объяснила, что если пациент самостоятельно извлек клеща, то необходимо взять банку для анализов с влажной ватой и посадить туда насекомое. По словам Галины Горбуновой, для проведения анализов будет достаточно даже лапки клеща или любой другой части тела.

«Не всегда стоит вынимать клеща самостоятельно, можно вытащить не всего, и это станет причиной инфицирования. Лучше обратиться к медикам», - уточнила главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Как подчеркнула главврач, в прошлом году укусов клещей в регионе было не менее трёх тысяч случаев. «Это говорит о том, что риск очень высокий. Кроме того, каждый год мы фиксируем по два-три случая энцефалита и около восьми случаев боррелиоза», - отметила Анастасия Повторейко. По её словам, с этого года все анализы и лечение после укусов клещей проводятся на базе Псковской областной инфекционной клинической больницы.

«При выходе на природу и люди, и животные должны быть защищены репеллентами», - подчеркнула главврач. По её словам, при инфицировании после укуса клеща животное начинает больше спать, отказывается от еды, также наблюдается повышение температуры. Игнорировать этим симптомы опасно.