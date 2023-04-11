Продлена регистрация в школу «МедиаМол» в Пскове

13:59, 11 апреля 2023, ПАИ

Регистрация в школу медиа «МедиаМол» продлена до 16 апреля. Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«У желающих появилась дополнительная возможность доработать свои видеовизитки и творческое задание», - говорится в сообщении.

В этом потоке обучения введены практические занятия. Участники смогут попробовать себя в роли ведущего, корреспондента, радиоведущего и не только прямо в здании Псковского агентства информации. Желающие могут зарегистрироваться по ссылке.

Ранее сообщалось, что псковичам предлагают узнать секреты удачных репортажей в медиашколе.