Продлена регистрация в школу «МедиаМол» в Пскове
Регистрация в школу медиа «МедиаМол» продлена до 16 апреля. Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
«У желающих появилась дополнительная возможность доработать свои видеовизитки и творческое задание», - говорится в сообщении.
В этом потоке обучения введены практические занятия. Участники смогут попробовать себя в роли ведущего, корреспондента, радиоведущего и не только прямо в здании Псковского агентства информации. Желающие могут зарегистрироваться по ссылке.
Ранее сообщалось, что псковичам предлагают узнать секреты удачных репортажей в медиашколе.
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