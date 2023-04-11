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Общество

День призывника прошел в Пскове

День призывника прошел в Пскове 11 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

В Доме офицеров поприветствовали молодых людей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Российской армии для прохождения срочной службы. Со словами напутствия и пожеланиями в адрес призывников выступил отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

«Пусть для вас служба станет гордостью, которую вы пронесете через всю свою жизнь. Продолжайте доблестные традиции нашего города-воина, воспитывая в себе дух патриотизма, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал он.

Ранее сообщалось, что более 800 жителей Псковской области отправятся в армию этой весной.

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