ВИДЕО Первые фрагменты сбитого бомбардировщика достают из невельского болота
В Невельском районе ведутся поисковые работы по подъему фрагментов самолета Пе-2 из болота. Здесь уже начали доставать фрагменты бомбардировщика.
Поисковые работы проводят ПО ВППОО «След «Пантеры», региональное отделение «Поискового движения России» и поисковый отряд «Гвоздика».
Самолет был подбит и упал во время воздушного боя 18 января 1943 года у деревни Сеньково Невельского района.
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