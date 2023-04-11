ВИДЕО Первые фрагменты сбитого бомбардировщика достают из невельского болота

17:04, 11 апреля 2023, ПАИ

В Невельском районе ведутся поисковые работы по подъему фрагментов самолета Пе-2 из болота. Здесь уже начали доставать фрагменты бомбардировщика.

Поисковые работы проводят ПО ВППОО «След «Пантеры», региональное отделение «Поискового движения России» и поисковый отряд «Гвоздика».

Самолет был подбит и упал во время воздушного боя 18 января 1943 года у деревни Сеньково Невельского района.