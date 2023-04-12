В Дедовичском районе назначен новый прокурор

13:10, 12 апреля 2023, ПАИ

Старший советник юстиции Александр Измайлов приказом Генерального прокурора РФ назначен на должность прокурора Дедовичского района сроком на пять лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Александр Измайлов проходит службу в органах прокуратуры области с 27 февраля 2009 года, до состоявшегося назначения работал в должности Островского межрайонного прокурора, ранее — заместителем прокурора Псковского района.

В надзорном ведомстве отметили, что за время прохождения службы в органах прокуратуры области Александр Измайлов зарекомендовал себя инициативным, квалифицированным прокурорским работником, обладающим хорошими организаторскими и аналитическими способностями. За примерное исполнение служебных обязанностей его поощряли Генеральный прокурор РФ и прокурор Псковской области.

Ранее в прокуратуре рассказали, кто назначен прокурором Островского района.